Μετά τη συνέντευξη Τύπου του Λίαμ Λοζίνιορ στο Στρασβούργο, όπου επιβεβαίωσε την αναχώρησή του για την Τσέλσι, ο σύλλογος του Λονδίνου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Άγγλο τεχνικό, η οποία θα έχει διάρκεια έως το 2032.

Η ανακοίνωση:

«Η Τσέλσι με χαρά ανακοινώνει τον διορισμό του Λίαμ Ροζίνιορ ως προπονητή της ανδρικής ομάδας.

Ο Άγγλος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα που θα τον κρατήσει μέχρι το 2032.

Ο Ροζίνιορ φτάνει στο Στάμφορντ Μπριτζ μετά από προπονητική στο εξωτερικό με την Στρασμπούρ, όπου οδήγησε τη γαλλική ομάδα στην πρόκριση στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια στην πρώτη του σεζόν, και μετά από προηγούμενους ρόλους στην Αγγλία με τις Χαλ Σίτι και Ντέρμπι Κάουντι.

Ο Λίαμ έχει δείξει ότι μπορεί να χτίσει ομάδες με σαφή τρόπο παιχνιδιού, θέτοντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα με τους παίκτες εντός και εκτός γηπέδου. Ενώ θα συνεχίσει να δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των παικτών, οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες του συλλόγου παραμένουν υψηλές.

Ο Λίαμ έχει την ικανότητα να αξιοποιεί γρήγορα το καλύτερο από αυτήν την ομάδα και ενώνεται μαζί μας με την ευθύνη και την υποστήριξη για να διασφαλίσει ότι η Τσέλσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν και στις επόμενες σεζόν.

Καλώς ήρθες στην Τσέλσι, Λίαμ!».

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team. Welcome to Chelsea, Liam! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

Ο 41χρονος, νέος προπονητής της Τσέλσι δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων και αισθάνομαι τιμή που διορίστηκα προπονητής της Τσέλσι. Πρόκειται για μια ομάδα με μοναδικό πνεύμα και μια περήφανη ιστορία στην κατάκτηση τροπαίων.

Η δουλειά μου είναι να προστατεύω αυτήν την ταυτότητα και να δημιουργώ μια ομάδα που αντανακλά αυτές τις αξίες σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε καθώς συνεχίζουμε να κερδίζουμε τρόπαια. Το να μου εμπιστευτούν αυτόν τον ρόλο σημαίνει τα πάντα για μένα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους για την ευκαιρία και την πίστη τους στην ανάληψη αυτής της δουλειάς. Θα δώσω τα πάντα για να φέρω την επιτυχία που αξίζει σε αυτόν τον σύλλογο.

Πιστεύω βαθιά στην ομαδική εργασία, την ενότητα, την συντροφικότητα και την εργασία ο ένας για τον άλλον, και αυτές οι αξίες θα βρίσκονται στην καρδιά όλων όσων κάνουμε. Θα αποτελέσουν το θεμέλιο της επιτυχίας μας.

Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με αυτήν την εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα παικτών και προσωπικού, για να χτίσουμε ισχυρές συνδέσεις εντός και εκτός γηπέδου και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου όλοι θα αισθάνονται ενωμένοι και καθοδηγούμενοι από τον ίδιο στόχο.

Υπάρχει μια πραγματική δίψα για νίκη και θα δώσω τα πάντα, κάθε μέρα, για να βοηθήσω αυτήν την ομάδα να ανταγωνιστεί και να κερδίσει στο υψηλότερο επίπεδο, ώστε όλοι να συνδεθούν και να είναι περήφανοι που αποτελούν μέρος της Τσέλσι.

Θέλω οι οπαδοί μας να είναι περήφανοι για το ποιοι είμαστε και τι εκπροσωπούμε σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Είναι η ψυχή αυτού του τεράστιου, ιστορικού και τεράστιου ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».