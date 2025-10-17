Ο Κόουλ Πάλμερ θα παραμείνει εκτός δράσης για ακόμη έξι εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε ο προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα, ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την Premier League.

Ο 23χρονος Άγγλος διεθνής υπέστη τραυματισμό στη βουβωνική χώρα τον Αύγουστο, αλλά είχε επιστρέψει στη δράση σημειώνοντας διαδοχικά γκολ απέναντι σε Μπρέντφορντ και Μπάγερν Μονάχου. Ωστόσο, επιδείνωσε τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 20 Σεπτεμβρίου.

«Έκανα λάθος σχετικά με τον Πάλμερ. Δυστυχώς, θα χρειαστεί να μείνει εκτός για ακόμη έξι εβδομάδες», δήλωσε ο Μαρέσκα την Παρασκευή. «Προσπαθούμε να τον προστατεύσουμε όσο μπορούμε. Το σημαντικότερο είναι, όταν επιστρέψει, να είναι απόλυτα έτοιμος. Το ιατρικό τιμ δεν είναι μάγοι, ελπίζουμε πως έξι εβδομάδες θα είναι αρκετές».

Ο Ιταλός τεχνικός πρόσθεσε ότι ο Πάλμερ «φαίνεται ήρεμος, προσπαθεί να αναρρώσει και ακολουθεί πλήρως το πρόγραμμα θεραπείας του».

Χρ.Ανδρ.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ