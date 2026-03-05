Με χατ-τρικ του Ζοάο Πέδρο, η Τσέλσι διέλυσε 4-1 την Άστον Βίλα στο «Βίλα Παρκ» και μπήκε δυνατά στη μάχη της τετράδας που οδηγεί στο Champions League της επόμενης χρονιάς.

