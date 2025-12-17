H έντονη ενόχληση των διοικούντων της Τσέλσι με την επαναλαμβανόμενη έκφραση δυσαρέσκειας από τον Έντσο Μαρέσκα, φαίνεται ικανή, όπως αναφέρουν ΜΜΕ στην Αγγλία, να ανοίξει την πόρτα στον Τσάβι Ερνάντες.

Ο Ιταλός προπονητής των «Μπλε» του Λονδίνο είναι ιδιαίτερα καυστικός στις τελευταίες συνεντεύξεις Τύπου, δηλώνοντας ότι δεν τον υποστηρίζουν όλη στην ομάδα.

«Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν οι χειρότερες από τότε που βρίσκομαι στην Τσέλσι», έχει πει ανάμεσα σε άλλα ο Μαρέσκα σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου.

Ο Τσάβι είναι χωρίς ομάδα από τότε που έφυγε από την Μπαρτσελόνα και θα μπορούσε να αναλάβει την Τσέλσι εάν ο Έντσο Μαρέσκα παραιτηθεί, σύμφωνα με το Football Insider.

Ο 45χρονος Τσάβι, ηγήθηκε του καταλανικού συλλόγου μεταξύ 2021 και 2024, μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα κέρδισε τη La Liga μετά από μια τετραετή «ξηρασία».

Τον Νοέμβριο, φέρεται να απέρριψε μια προσφορά για να προπονήσει την Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ έχει συνδεθεί και μία απευθείας αρνητική απάντηση στον Παναθηναϊκό, προσηλωμένος στις επιλογές της LaLiga και Premier League.