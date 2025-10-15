Ο προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός αγώνα και πρόστιμο 8.000, αφού αποδέχθηκε την κατηγορία για ανάρμοστη συμπεριφορά στη διάρκεια της νίκης των «Μπλε» με 2-1 επί της Λίβερπουλ, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας.

Το νικητήριο γκολ της Τσέλσι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων προκάλεσε… φρενίτιδα στον Μαρέσκα, ο οποίος έτρεξε κατά μήκος της πλάγιας γραμμής στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για να πανηγυρίσει ξέφρενα με τους παίκτες του, με αποτέλεσμα να δεχθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα και μαζί την αποβολή από τον διαιτητή Άντονι Τέιλορ.

«Υποστηρίχθηκε ότι ο προπονητής ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο ή/και χρησιμοποίησε υβριστικά ή/και προσβλητικά λόγια ή/και συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του περίπου στο 96ο λεπτό», ανέφερε η αγγλική ομοσπονδία (FA) σε ανακοίνωσή της. «Ο Έντσο Μαρέσκα στη συνέχεια παραδέχτηκε την κατηγορία και δέχτηκε την τυπική ποινή».

Ο Ιταλός τεχνικός θα χάσει τον επόμενο αγώνα της Τσέλσι στην Πρέμιερ Λιγκ εκτός έδρας με τη Νότιγχαμ, το Σάββατο. Η Τσέλσι βρίσκεται έβδομη στη βαθμολογία με 11 βαθμούς, πέντε πόντους πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.