Η Τσέλσι αποσύρθηκε το καλοκαίρι από τη διεκδίκηση του Μάικ Μενιάν από τη Μίλαν, αλλά δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για την απόκτηση του, όπως υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Caught Offside», και μάλιστα έχει προφορική συμφωνία μαζί του για να ενταχθεί στο ρόστερ των «μπλε» τον Ιανουάριο ή στο τέλος της σεζόν.

Η ομάδα του Λονδίνου είχε καταθέσει επίσημη πρόταση για να πάρει από τους «ροσονέρι» τον 29χρονο Γάλλο διεθνή τερματοφύλακα, για τον οποίο είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά οι απαιτήσεις της ιταλικής ομάδας την ανάγκασαν ν’ αποσύρει την πρόταση της.

Η Μίλαν έχει μείνει φέτος εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Μενιάν θέλει να φύγει το «Σαν Σίρο», αλλά τα 25 εκατ. ευρώ που ζήτησε η ομάδα του Μιλάνου για να δώσει τα δικαιώματα του ανάγκασαν τους «μπλε» ν’ αποσυρθούν, αφού δεν ήθελαν να δώσουν πάνω από 12 εκατ. ευρώ.

Η ομάδα όμως του Έντσο Μαρέσκα,ο οποίος ψάχνει πάντα για μια αξιόπιστη λύση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, επιμένει στη λύση του Μενιάν, έχοντας δώσει τα χέρια με τον μάνατζερ του, καθώς στο τέλος της σεζόν λήγει το συμβόλαιο του με τη Μίλαν.