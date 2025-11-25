Ο Έντσο Μαρέσκα επιμένει και θέλει τον Μουρίλο στην Τσέλσι, μολονότι ο Βραζιλιάνος στόπερ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τη Νότιγχαμ, η οποία είχε απορρίψει μεγάλη πρόταση από την ομάδα του Λονδίνου, λίγο πριν κλείσει η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Ο 22χρονος Βραζιλιάνος διεθνής στόπερ πήγε στο «Σίτι Γκράουντ» το καλοκαίρι του 2023 από την Κορίνθιανς και έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του.

Την περασμένη σεζόν είχε πετύχει δύο γκολ σε 34 αγώνες στην Premier League και επέκτεινε το συμβόλαιο για ένα επιπλέον χρόνο έως το καλοκαίρι του 2029, αυξάνοντας τις αποδοχές του στα έξι εκατ. ευρώ. Ομάδες από την Αγγλία και την Ισπανία είχαν προσεγγίσει τη Νότιγχαμ για τον Βραζιλιάνο στόπερ, αλλά η διοίκηση αποφάσισε να μην τον παραχωρήσει.

Αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Τσέλσι επιστρέφει στη διεκδίκηση του και θα καταθέσει πρόταση ρεκόρ, για τα δεδομένα της Νότιγχαμ, ύψους 80 εκατ. ευρώ, ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Caught Offside» ο Έντσο Μαρέσκα επιμένει στην απόκτηση του Μουρίλο και τον Ιανουάριο αναμένεται η ομάδα του Λονδίνου θα πιέσει για να πάρει τα δικαιώματα του, προσφέροντας 80 εκατ. ευρώ.