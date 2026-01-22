Η Τσέλσι συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον και η πρώτη μεταγραφή του Λίαμ Ροσενιόρ θα ένας 17χρονος. Πρόκειται για τον Γίσα Αλάο της Σέφιλντ Γουένσντεϊ, ομάδα της Championship. Η ομάδα του Λονδίνου επένδυσε ένα εκατ. λίρες για να πάρει τα δικαιώματα του νεαρού αριστερού μπακ, ο οποίος είχε επίσης προτάσεις από Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Επίσης η Τσέλσι συνεχίζει τις επαφές με τη Σεντ Ετιέν για να πάρει και τον 17χρονο εξτρέμ της εθνικής ομάδας παίδων της Γαλλίας, Ντιλιάν Νγκεσάν.

Για τον νεαρό έχουν ενδιαφερθεί επίσης Άρσεναλ και Λίβερπουλ, αλλά η οικογένεια του προτιμά την πρόταση των «μπλε».

Η ομάδα του Λονδίνου πρόσφερε αρχικά οκτώ εκατ. ευρώ, αλλά η γαλλική ομάδα απάντησε αρνητικά και η Τσέλσι ανέβασε την προσφορά της στα 12.5 εκατ. ευρώ, δίνοντας τα χέρια για την ολοκλήρωση της μεταγραφής το προσεχές καλοκαίρι, όπως σχετικά υποστηρίζει η γαλλική αθλητική εφημερίδα «L’Equipe».