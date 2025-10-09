Ο Κόουλ Πάλμερ παραμένει εκτός προπονήσεων στην Τσέλσι και θα χρειαστεί ακόμη δύο με τρεις εβδομάδες για να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του Λονδίνου.

Ο 23χρονος Αγγλος διεθνής μεσοεπιθετικός συνεχίζεται να αισθάνεται ενοχλήσεις και αναμένεται να μείνει εκτός γηπέδων έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Ο Πάλμερ αντιμετωπίζει από το ξεκίνημα της σεζόν πρόβλημα στη βουβωνική χώρα, με τις ενοχλήσεις να μην αφήνουν ν’ ακολουθήσει το πρόγραμμα των προπονήσεων. Αυτό σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να παίξει ούτε στα ματς με Νότιγχαμ Φόρεστ (18/10), Άγιαξ (22/10), Σάντερλαντ (25/10) και Γουλβς (29/10).

«Αποφασίσαμε να τον ξεκουράσουμε για δύο ή τρεις εβδομάδες για να δούμε αν μπορεί να αναρρώσει 100%. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, αλλά πρέπει να ξεπεράσει εντελώς τον πόνο στη βουβωνική χώρα του και αποφασίσαμε να είμαστε λίγο συντηρητικοί μαζί του», δήλωσε ο κόουτς της Τσέλσι, Εντσο Μαρέσκα.