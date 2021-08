Δρομολογείται η επιστροφή του Λουκάκου στην Τσέλσι

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρομελού Λουκάκου να επιστρέφει στο Λονδίνο για λογαριασμό της Τσέλσι.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ο Βέλγος αστέρας επιθυμεί να φορέσει και πάλι τη φανέλα των πρωταθλητών Ευρώπης, καθώς βλέπει ότι οι «νερατζούρι» έχουν αποδυναμωθεί μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Μάλιστα φέρεται να ενημέρωσε τους ανθρώπους του ιταλικού συλλόγου ότι θέλει να μεταπηδήσει στην Τσέλσι, η οποία ως γνωστόν το καλοκαίρι του 2014 τον είχε πουλήσει στην Έβερτον αντί του ποσού των 35 εκατ. ευρώ.

Επτά χρόνια αργότερα οι Λονδρέζοι φέρονται να προσφέρουν στην Ίντερ 130 εκατ. ευρώ προκειμένου να εντάξουν και πάλι στο ρόστερ τους τον Λουκάκου, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στη Serie A.

Μάλιστα η Τσέλσι προσφέρει 15 εκατ. ευρώ τον χρόνο στον Βέλγο, δηλαδή τα διπλάσια από όσα λαμβάνει στην πρωταθλήτρια Ιταλίας (7.5 εκατ. ευρώ).

Πάντως, η «Curva Nord», ένας από τους δυναμικότερους συνδέσμους των οπαδών των «νερατζούρι», φρόντισε να προειδοποιήσει τους ιθύνοντες του ιταλικού συλλόγου αναφορικά με την ενδεχόμενη πώληση του 28χρονου στράικερ στους «μπλε».

Κι αυτό γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο θα αθετήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει ότι δεν θα προχωρήσουν σε άλλες πωλήσεις πρωτοκλασάτων παικτών τους, μετά τους Ασράφ Χακίμι και Άσλεϊ Γιανγκ.

Έτσι οι οργανωμένοι της Ίντερ ανήρτησαν ένα πανό, με το οποίο έστειλαν μήνυμα στη διοίκηση της ομάδας τους με αφορμή τη φημολογία για την πώληση του Λουκάκου, το οποίο ανέγραφε: «Προσέχετε... Οι υποσχέσεις πρέπει να τηρηθούν».

Romelu Lukaku deal. Banner from Inter ultras at club headquarters in Milano: “Board... pay attention... promises should be kept”. 🔵 #CFC #Inter



Chelsea are preparing a new official bid - still not received by Inter.



Here’s the pic via @marifcinter 👇🏻 pic.twitter.com/OburJ2rQIO