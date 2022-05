Ολοκληρώθηκε η πώληση της Τσέλσι στον Τοντ Μπόλι!

Η «περιπέτεια» της Τσέλσι έφτασε στο τέλος της. Οι «μπλε» επιβεβαίωσαν σήμερα (30/05), με ανακοίνωσή τους, ότι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ολοκλήρωσε την πώληση του συλλόγου και των σχετικών εταιρειών στον επενδυτικό όμιλο με επικεφαλής τον Τοντ Μπόλι και την Κλίαρλεϊκ Κάπιταλ.

Η κοινοπραξία, η οποία κέρδισε την προσφορά για την απόκτηση της ομάδας του Λονδίνου νωρίτερα αυτό το μήνα, έλαβε έγκριση από την Premier League και τη βρετανική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα για να προχωρήσει η πώληση. Η τελική συμφωνία επιτεύχθηκε το Σάββατο και ολοκληρώθηκε τυπικά σήμερα.

Η επίσημη ανακοίνωση:

"Δήλωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Chelsea Football Club Limited

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς ολοκλήρωσε την πώληση της Τσέλσι και των σχετικών εταιρειών σε έναν επενδυτικό όμιλο με επικεφαλής τον Τοντ Μπολί και την Clearlake Capital.

Αυτή η διαδικασία πώλησης ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, όταν ο κ. Αμπράμοβιτς ανακοίνωσε την πρόθεσή του να πουλήσει το κλαμπ μετά από 19 επιτυχημένα χρόνια ιδιοκτησίας. Κατά την πώληση της Λέσχης, ο κ. Αμπράμοβιτς όρισε ότι ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει να είναι καλός διαχειριστής του Ομίλου, τα καθαρά έσοδα από την πώληση πρέπει να δωρίζονται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και ότι δεν θα επιδιώκει την αποπληρωμή των δανείων που έχουν δοθεί σε θυγατρικές του κλαμπ.

Μετά από αυτή την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτερα στελέχη της Λέσχης ξεκίνησαν αμέσως τις εργασίες για τη συναλλαγή πώλησης. Η Raine, μια παγκόσμια εμπορική τράπεζα που επιλέχθηκε από τον ιδιοκτήτη για να εκτελέσει τη διαδικασία πώλησης, έχει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία συμβουλεύοντας αθλητικούς συλλόγους υψηλής ποιότητας για συγχωνεύσεις και εξαγορές και συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη και το Σύλλογο στη διαδικασία.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στις 10 Μαρτίου, η κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στον κ. Αμπράμοβιτς. Υπό τις κυρώσεις, το κλαμπ λειτούργησε εντός των ορίων και των περιορισμών της περιοριστικής Γενικής Άδειας που χορηγήθηκε από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρήσει τη συνήθη πορεία των εργασιών.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας στόχος του κλαμπ ήταν να υποστηρίζει τις ομάδες ανδρών, γυναικών και των ακαδημιών μας και να τους επιτρέψει να λειτουργούν με το απόλυτο ελάχιστο επίπεδο ταλαιπωρίας και απόσπασης της προσοχής.

Αυτές οι κυρώσεις παρουσίασαν επίσης μοναδικές και απρόβλεπτες προκλήσεις στη διαδικασία πώλησης, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο και η Raine συνέχισαν να εργάζονται για τη συναλλαγή σύμφωνα με τους στόχους του ιδιοκτήτη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία ήταν εξαιρετικά ενδελεχής και ολοκληρώθηκε σε επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα. Πολλοί περιέγραψαν την προτεινόμενη συναλλαγή ως "άνευ προηγουμένου" και ήταν. Μια συναλλαγή όπως αυτή θα χρειαζόταν κανονικά εννέα μήνες έως ένα χρόνο για να ολοκληρωθεί. το κάναμε σε λιγότερο από τρεις μήνες.

Ο σύλλογος έλαβε περισσότερα από 250 ερωτήματα από προτεινόμενους αγοραστές, πραγματοποίησε λεπτομερείς συζητήσεις με περισσότερα από 100 άτομα και οντότητες και συνήψε 32 συμφωνίες εμπιστευτικότητας, οι οποίες επέτρεψαν τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες του κλαμπ. Τελικά, ο σύλλογος έλαβε 12 αξιόπιστες προσφορές, με αποτέλεσμα 4 και στη συνέχεια 3 τελικούς πλειοδότες. Ως προτιμώμενος πλειοδότης επιλέχθηκε η κοινοπραξία Τοντ Μπόλι και Clearlake Capital.

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο όμιλος με επικεφαλής τον Τοντ Μπόλι και την Clearlake Capital ανέβηκε πάνω από τους άλλους ομίλους μέσω της δύναμης της συνεργασίας μεταξύ των συστατικών μερών του ομίλου, που περιλαμβάνει τον Μαρκ Γουόλτερ, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Guggenheim Capital. και ο Χάνσβοργκ Βάις, ιδρυτής του ιδρύματος Wyss.

Η συμμετοχή του Τοντ και του Μαρκ στην ιδιοκτησία πολλών αθλητικών franchise με συνεχείς νικηφόρες παραδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των Los Angeles Dodgers, Los Angeles Lakers και Los Angeles Sparks.

Πεποίθηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να βοηθήσει το κλαμπ να επιλύσει ορισμένες τρέχουσες προκλήσεις και θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία νέων ευκαιριών και να βοηθήσει το σύλλογο να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους. Πιστεύουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο και ο όμιλος Μπολί/Clearlake έχουν ένα κοινό όραμα για το μέλλον της Τσέλσι.

ΔΟΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Κατά την επιλογή των σωστών αγωνοδικών για το κλαμπ μέσω αυτής της συναλλαγής, συμφωνήσαμε με τους νέους ιδιοκτήτες ότι η ομάδα τους θα αναλάμβανε ορισμένες δεσμευτικές οικονομικές δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στην Ακαδημία και στη γυναικεία ομάδα, την ανάπλαση του Stamford Bridge και του ιδρύματος της Τσέλσι.

Συμφωνήσαμε επίσης αρκετούς επιπλέον όρους για να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι ιδιοκτήτες θα συνεχίσουν να παρέχουν ίδια κεφάλαια για μελλοντικές κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες και ότι η Λέσχη δεν θα φορτωθεί με ακατάλληλο οικονομικό χρέος.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, συνεργαστήκαμε πολύ στενά με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδιαίτερα με το Υπουργείο Ψηφιακών, Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού (DCMS) και το Υπουργείο Οικονομικών του HM, καθώς και με την Premier League, την FA και την UEFA. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, χρειαζόμασταν συναινέσεις και εγκρίσεις από όλους, και ειδικότερα από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μπορέσαμε να λάβουμε όλες τις απαραίτητες συναινέσεις, καθώς και περαιτέρω άδειες που απαιτούνται στην Πορτογαλία, τον Καναδά και το Τζέρσεϊ λόγω της δομής της προηγούμενης ιδιοκτησίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους διαγωνιζόμενους για τη δέσμευση, την προσπάθεια και τη συμμετοχή τους σε αυτή τη διαδικασία.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους άνδρες και τις γυναίκες ποδοσφαιριστές μας, το προσωπικό και των δύο ομάδων, όλους στην Ακαδημία μας, και ιδιαίτερα τους Τόμας Τούχελ και Έμμα Χάγιες για την υπομονή και την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Και, φυσικά, ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες, το προσωπικό και τους φιλάθλους μας σε αυτή τη δύσκολη φάση για τον Σύλλογο.

Επιπροσθέτως, επιθυμούμε να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τις προσπάθειες του Φόρουμ Φιλάθλων, του Chelsea Supporters Trust, του Chelsea Supporters Group, του Chelsea Supporters Club και των Ιδιοκτητών του Chelsea Pitch για τη συνεργασία με τους πλειοδότες και τη μετάδοση των απόψεων και των προσδοκιών τους για κάθε νέο ιδιοκτήτη.

Και τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά τους, τη βοήθειά τους και την υποστήριξή τους εκείνα τα άτομα με τα οποία έχουμε συνεργαστεί σε:

DCMS

HM Treasury

ΟΥΕΦΑ

Η FA

Η Πρέμιερ Λιγκ

Η ομάδα Raine

Νόμος του Northridge

Simmons & Simmons

Ernst & Young

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman

Και, ΦΥΣΙΚΑ, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς για 19 εκπληκτικά, αξέχαστα χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ποδοσφαιρικής Λέσχης Τσέλσι".

