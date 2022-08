Στην Τσέλσι ο Τσουκουεμέκα!

Η Τσέλσι απέκτησε με συμβόλαιο έξι χρόνων, τον πολλά υποσχόμενο 18χρονο μέσο, Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα από την Άστον Βίλα, όπως ανακοίνωσαν και οι δύο ομάδες της Premier League.

Οι ομάδες ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή και ότι ο Άγγλος διεθνής έλαβε άδεια να ταξιδέψει στο Λονδίνο, προκειμένου να συζητήσει με τους «Μπλε».

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της μεταγραφής δεν έγιναν γνωστές, αλλά τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συμφωνία ήταν ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Τσουκουεμέκα εντάχθηκε στην ακαδημία της Βίλα από την Νόρθταουν το 2016 και έκανε το ντεμπούτο του στη πρώτη ομάδα το 2021. Έπαιξε 12 φορές στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν καθώς ο σύλλογος με έδρα το Μπέρμιγχαμ τερμάτισε στη 14η θέση.

«Δεν μπορούσα να βγάλω την Τσέλσι από το μυαλό μου τις τελευταίες μέρες, οπότε είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα», είπε ο 18χρονος μέσος στην ιστοσελίδα της Τσέλσι.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο, να γνωρίσω όλους τους παίκτες και να προσπαθήσω να κερδίσω παιχνίδια και τρόπαια με την Τσέλσι».

Ο Τσουκουεμέκα, ο οποίος κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under-19 με την Αγγλία τον περασμένο μήνα, γίνεται η τέταρτη μεταγραφή της Τσέλσι στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ απέκτησε επίσης τον Άγγλο επιθετικό Ραχίμ Στέρλινγκ από τη Μάντσεστερ Σίτι και τον Σενεγαλέζο διεθνή αμυντικό Καλιντού Κουλιμπαλί από τη Νάπολι.

Την Τρίτη, η Τσέλσι ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του τερματοφύλακα Γκάμπριελ Σλονίνα, αλλά ο Αμερικανός θα παραμείνει δανεικός στην ομάδα του MLS, Σικάγο Φάιρ για τη σεζόν 2022-23.

Η Τσέλσι ξεκινάει το πρωτάθλημα εκτός έδρας εναντίον της Έβερτον, το Σάββατο.

