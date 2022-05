Τοντ Μπόλι: Ο Αμερικανός επιχειρηματίας αγόρασε την Τσέλσι και θέλει να ξεπεράσει τα 20 χρόνια Αμπράμοβιτς

Μετά από την αναστάτωση που προκλήθηκε στους κόλπους της Τσέλσι, λόγω της αποφυγής του Ρομάν Αμπράμοβιτς εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι «μπλε» άλλαξαν σελίδα.

Η Τσέλσι ήρθε σε συμφωνία με την κοινοπραξία της οποίας ηγείται ο Αμερικανός ιδιοκτήτης των Λος Άντζελες Ντόντζερς, Τοντ Μπόλι και ανακοίνωσε πως με 4,25 δισεκατομμύρια λίρες (4,97 δισεκατομμυρίων ευρώ) περνά στην επόμενη ημέρα.

«Η Τσέλσι μπορεί να επιβεβαιώσει, ότι έχουν συμφωνηθεί οι όροι για μια νέα ομάδα ιδιοκτησίας, υπό την ηγεσία των Τοντ Μπόλι, Clearlake Capital, Μαρκ Γουόλκερ και Χάνσιεργκ Γουίς για την απόκτηση του συλλόγου. Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου με την επιφύλαξη όλων των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν εκείνη τη στιγμή».

Οι νέοι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν 2,5 δισεκατομμύρια λίρες για την αγορά μετοχών, ενώ θα δεσμευθούν επιπλέον 1,75 δισεκατομμύρια λίρες για να επενδύσουν στο στάδιο, τη γυναικεία ομάδα, την ακαδημία και το Ίδρυμα Τσέλσι.

Ο φιλόδοξος Αμερικανός ήρθε στην Τσέλσι για να μείνει και στοχεύει να επαναφέρει τους «μπλε» στην κορυφή, έχοντας όμως μεγάλο ανταγωνισμό, καθώς εκτός από τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Λίβερπουλ, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Άρσεναλ, δυναμικά στο παιχνίδι αναμένεται να μπει και η Νιουκάστλ η οποία θα ξοδέψει πολλά χρήματα το καλοκαίρι για να παρουσιάσει τη νέα σεζόν ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Με αυτά τα δεδομένα ο Μπόλι σχεδιάζει να αποτινάξει τη ρωσική… ταμπέλα από τους ώμους της Τσέλσι και με ένα σερί επιτυχιών, να διαγράψει από τους φίλους της τα 20 χρόνια… Αμπράμοβιτς!

Ποιος είναι ο Τοντ Μπόλι

Ο Τοντ Μπόλι (Todd Boehly) είναι Αμερικανός επιχειρηματίας, επενδυτής και φιλάνθρωπος. Είναι ο συνιδρυτής, πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και μέλος ελέγχου της Eldridge Industries, μιας εταιρείας χρηματοοικονομικών που εδρεύει στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ και είναι «αφιερωμένη στην ανάπτυξη ευκαιριών της αγοράς σε σημαντικές επιχειρήσεις» – την οποία συνίδρυσε το 2015. Από τον Οκτώβριο του 2021, είναι ο προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ.

Η εταιρεία παρέχει οικονομική υποστήριξη, καθώς και συμβουλές και καθοδήγηση σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Το Forbes τον περιγράφει ως «έναν διαφορετικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων με επενδύσεις που κυμαίνονται από τα δικαιώματα τραγουδιών του Bruce Springsteen, μέχρι την εταιρεία καθημερινής φαντασίας και αθλητικών στοιχημάτων DraftKings».

Ο Τοντ Μπόλι ζει στο Κονέκτικατ, όπου η εταιρεία έχει την έδρα της.

Ο δισεκατομμυριούχος είναι επίσης συνδεδεμένος στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Έχει επενδύσεις στην εταιρεία ψυχαγωγίας A24 –η οποία βρισκόταν πίσω από επιτυχημένες ταινίες, όπως Uncut Gems, Midsommar και Moonlight– και στην Penske Media, η οποία κατέχει εκδόσεις, όπως το Rolling Stone και το Variety.

Αυτή τη στιγμή είναι ο προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος του Hollywood Foreign Press Agency – του οργανισμού που απονέμει τα βραβεία Golden Globe. Ο Έλντριτζ φέρεται να είναι ιδιοκτήτης της Dick Clark Productions, η οποία είναι παραγωγός της τελετής απονομής.

Η αγορά της Τσέλσι δεν είναι η πρώτη του επίθεση στο ποδόσφαιρο, ενώ σκεφτόταν να αγοράσει πρόσφατα την αμερικανική ομάδα Washington Spirit, η οποία αγωνίζεται στο National Women's Soccer League, αλλά αργότερα αποχώρησε λόγω της πολυπλοκότητας της πώλησης.

Φέρεται επίσης, να προσπάθησε να αγοράσει την Τότεναμ το 2019. Σύμφωνα με το The Athletic, βρισκόταν σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τον σύλλογο για τιμή πώλησης περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων λιρών, αν και δεν συμφωνήθηκε τελική συμφωνία και η πώληση απέτυχε.

Στο παρελθόν εργάστηκε σε επενδυτικές τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σε εταιρείες όπως η Guggenheim και η Whitney Capital Partners.

Ο Τοντ Μπόλι έλαβε πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων στο College of William and Mary, ένα δημόσιο ερευνητικό πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια, όπου αργότερα ίδρυσε εκεί το The Boehly Centre for Excellence in Finance.

Σπούδασε επίσης, στο διάσημο London School of Economics.

Παράλληλα υποστηρίζει φιλανθρωπικούς σκοπούς σε θέματα, όπως η έρευνα για την επιληψία, ο καρκίνος του προστάτη και οι υπέρηχοι.

Αλλάζει σελίδα η Τσέλσι

Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε, ότι όλα τα έσοδα θα τοποθετηθούν σε «παγωμένο» τραπεζικό λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Ρώσος ιδιοκτήτης Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος επί του παρόντος υπόκειται σε κυρώσεις από τη βρετανική κυβέρνηση, θα δωρίσει όλα τα έσοδα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η ανακοίνωση έρχεται με μόλις τρεις εβδομάδες να απομένουν για την τρέχουσα άδεια λειτουργίας του συλλόγου, η οποία λήγει στις 31 Μαΐου, ενώ ο Αμπράμοβιτς ανακοίνωσε την πώληση του συλλόγου στις αρχές Μαρτίου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο όμιλος του Μπόλι, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τον Ελβετό δισεκατομμυριούχο Γουίς, βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την αγορά του συλλόγου, μετά την απόρριψη μιας καθυστερημένης προσφοράς από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Τζιμ Ρατκλιφ.

Επιμέλεια: Ανδρέας Αθανασούλης