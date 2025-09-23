Πέρασαν δέκα ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που η ισπανική Ομοσπονδία μπάσκετ (FEB) είχε παρουσιάσει ένα νέο Ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ανδρών. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο των αναρίθμητων επιτυχιών αποτελεί παρελθόν και ήρθε η σειρά του διαδόχου του, του Τσους Ματέο.

Ο 56χρονος Μαδριλένος τεχνικός παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα στο Μουσείο της ισπανικής Ομοσπονδίας, μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, αποκλειστικής απασχόλησης έως το 2029, δηλαδή μετά το Ευρωμπάσκετ εκείνης της χρονιάς.

«Ξέρω τι περιμένετε από εμένα. Θα αντιμετωπίσω την πρόκληση με θάρρος και αποφασιστικότητα. Γνωρίζοντας την ίδια ώρα τις δυσκολίες. Θα προσπαθήσω να βάλω τη δική μου σφραγίδα σε αυτήν την ομάδα», υποσχέθηκε ο Τσους Ματέο που αναλαμβάνει τη «Φούρια Ρόχα» σε μία δύσκολη στιγμή, μετά την 13η θέση στο Ευρωμπάσκετ 2025, αλλά με νέους και πολλά υποσχόμενους παίκτες για το μέλλον.

Ο Τσους Ματέο έχει στα χέρια του πλέον το νέο «αίμα» του ισπανικού μπάσκετ, αλλά στις πρώτες δηλώσεις του ως Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ανδρών της πατρίδας του τόνισε πως θα βασιστεί σε δύο παίκτες! Τους αδελφούς Ερνανγκόμεθ, τον Ουίλι και τον παίκτη του Παναθηναϊκού Χουάντσο! «Θα είναι απολύτως απαραίτητοι για το μέλλον. Δεν ξέρω τι ρόλους θα έχουν, αλλά αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να διαλύσουμε αυτό που ήδη έχουμε. Είναι απαραίτητοι για το μέλλον μας. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαν το καλύτερο Ευρωμπάσκετ, αλλά σε άλλες στιγμές ήταν εξαιρετικοί. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό», είπε ο νέος Ομοσπονδιακός τεχνικός της «Φούρια Ρόχα».

Η Πρόεδρος της ισπανικής Ομοσπονδίας, Ελίσα Αγκιλάρ, εξήγησε γιατί η FEB επέλεξε τον Τσους Ματέο αντί των Πάμπλο Λάσο, Τσάβι Πασκουάλ και Χάουμε Πονσαρνάου, οι οποίοι ήταν επίσης υποψήφιοι. «Έχει βασικά χαρακτηριστικά. Είναι Ισπανός, έμπειρος, ανήκει στην ελίτ, αντέχει στην πίεση, έχει κατακτήσει τίτλους, έχει εργαστεί στην FEB και τη γνωρίζει. Έχει ήρεμο τόνο, είναι απαιτητικός, μπορεί να ενσωματώσει παίκτες με ξεχωριστούς χαρακτήρες και στυλ, δίνοντας χώρο σε βετεράνους και νέους … Φροντίζει τους παίκτες του και την ίδια ώρα ξέρει να βγάζει τον καλύτερο εαυτό τους για να τιμήσουν την φανέλα της Ισπανίας. Πιστεύουμε ότι είναι ο ιδανικός για αυτήν τη θέση».

Ο Τσους Ματέο αναφέρθηκε εκτενώς στο συμβόλαιο αποκλειστικής απασχόλησης που υπέγραψε με τη FEB. «Η Ομοσπονδία χρειάζεται κάποιον που να δίνει το 100% της προσπάθειάς του για να εμπνεύσει τους παίκτες. Δεν θα ήταν καλό, ούτε για την Oμοσπονδία ούτε για εμένα, να συνδυάσω δύο δουλειές. Δεν υπήρξε ποτέ σημείο διαφωνίας», εξήγησε ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Τσους Ματέο πρόσθεσε: «Βλέπω ότι υπάρχει η επιθυμία να πάμε μπροστά το ισπανικό μπάσκετ. Τα “παράθυρα” της FIBA δεν θα είναι εύκολα, αλλά πρέπει να είμαστε ενωμένοι και θέλω να στείλω ένα αισιόδοξο μήνυμα γιατί, ειλικρινά, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Το Ευρωμπάσκετ μπορεί να μην ήταν σπουδαίο από άποψη αποτελεσμάτων, αλλά έστειλε πολύ καλά μηνύματα. Όταν αποτυγχάνεις, οι άνθρωποι μπορούν να δεσμευτούν περισσότερο. Δύο νεαροί παίκτες είχαν ένα εξαιρετικό τουρνουά και είπαν ότι “είμαστε εδώ”».