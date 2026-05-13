Ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος παίκτης του ΝΒΑ που δήλωσε ανοιχτά την ομοφυλοφιλία του, απεβίωσε σε ηλικία 47 ετών από καρκίνο στον εγκέφαλο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Τρίτη. Ο Κόλινς, ένας σέντερ ύψους 2,13 μέτρων που αγωνίστηκε σε έξι διαφορετικές ομάδες κατά τη διάρκεια 13 σεζόν, είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο ότι του είχε διαγνωστεί γλοιοβλάστωμα σταδίου 4.

Former 1st-rd pick Jason Collins has passed away at age 47 after a Stage 4 battle with glioblastoma. Collins was the first openly gay player in NBA History. Rest in Peace 🕊️ pic.twitter.com/uzLweiSVhG — Basketball Forever (@bballforever_) May 12, 2026

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Τζέισον Κόλινς, ο αγαπημένος μας σύζυγος, γιος, αδελφός και θείος, απεβίωσε μετά από μια γενναία μάχη με το γλοιοβλάστωμα», ανέφερε η οικογένεια του Κόλινς σε δήλωσή της. «Ο Τζέισον άλλαξε ζωές με απροσδόκητους τρόπους και ήταν πηγή έμπνευσης για όλους όσους τον γνώριζαν και για όσους τον θαύμαζαν από μακριά. Είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη και τις προσευχές που μας έδειξαν τους τελευταίους οκτώ μήνες, καθώς και για την εξαιρετική ιατρική φροντίδα που έλαβε ο Τζέισον από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Θα μας λείψει πολύ».

The following statement was issued today on behalf of the family of Jason Collins: “We are heartbroken to share that Jason Collins, our beloved husband, son, brother and uncle, has died after a valiant fight with glioblastoma. Jason changed lives in unexpected ways and was an… https://t.co/ggzKT3cbUo — NBA (@NBA) May 12, 2026

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσε το ESPN τον Δεκέμβριο, ο Κόλινς ανέφερε ότι είχε δυσκολία συγκέντρωσης, δυσκολευόταν να ολοκληρώσει απλές εργασίες λόγω διανοητικής θολούρας και ότι η βραχυπρόθεσμη μνήμη του εξασθενούσε. Αυτό τον οδήγησε να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία στο UCLA, η οποία αποκάλυψε τον όγκο στον εγκέφαλο.

#BREAKINGNEWS: Jason Collins, the NBA’s first openly gay player who has served as a global ambassador for the sport for the past decade, has died from brain cancer, his family said Tuesday. He was 47. Collins told ESPN in November that he’d been diagnosed with stage 4… pic.twitter.com/xZWknQGw8G — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 12, 2026

Το γλοιοβλάστωμα είναι μια κοινή μορφή καρκίνου του εγκεφάλου που εξαπλώνεται επιθετικά και γρήγορα. Ο Κόλινς υποβαλλόταν σε ακτινοθεραπεία για να επιβραδύνει την ανάπτυξη του όγκου, καθώς και σε χημειοθεραπεία στη Σιγκαπούρη, σε μια κλινική που ειδικεύεται στην καταπολέμηση του συγκεκριμένου τύπου όγκου που είχε.

Η θεραπεία στη Σιγκαπούρη βοήθησε σε τέτοιο βαθμό ώστε ο Κόλινς μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι του και να παρακολουθήσει το NBA All-Star Weekend τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ο καρκίνος επανήλθε πρόσφατα και πέθανε στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Ο Κόλινς έγινε πρωτοπόρος στον αθλητισμό όταν αποκάλυψε τη σεξουαλική του ταυτότητα το 2013. Σε ένα άρθρο του στο Sports Illustrated ανακοίνωσε ότι είναι ομοφυλόφιλος, καθιστώντας τον όχι μόνο τον πρώτο εν ενεργεία παίκτη που δήλωσε ανοιχτά την ομοφυλοφιλία του στην ιστορία του ΝΒΑ, αλλά και τον πρώτο σε όλες τις τέσσερις μεγάλες αθλητικές λίγκες της Βόρειας Αμερικής. Ο Κόλινς, ο οποίος επιλέχθηκε 18ος συνολικά από το Στάνφορντ το 2001, αποσύρθηκε το 2014, αφού έπαιξε για τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς, τους Μέμφις Γκρίζλις, τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, τους Ατλάντα Χοκς, τους Μπόστον Σέλτικς, τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και, μετά την ανακοίνωσή του, για δεύτερη φορά για τους Νετς (οι οποίοι μέχρι τότε είχαν μετακομίσει στο Μπρούκλιν).

Ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, δήλωσε ότι «η επίδραση και η επιρροή του Κόλινς εκτείνονταν πολύ πέρα από το μπάσκετ».

«Βοήθησε να γίνουν το NBA, το WNBA και η ευρύτερη αθλητική κοινότητα πιο συμπεριληπτικά και φιλόξενα για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο Σίλβερ σε ανακοίνωσή του. «Αποτέλεσε παράδειγμα εξαιρετικής ηγεσίας και επαγγελματισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της 13ετούς καριέρας του στο NBA και στο αφοσιωμένο έργο του ως πρεσβευτής του NBA Cares. Ο Τζέισον θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο για το ότι έσπασε τα φράγματα, αλλά και για την καλοσύνη και την ανθρωπιά που χαρακτήριζαν τη ζωή του και άγγιξαν τόσους άλλους. Εκ μέρους της NBA, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον σύζυγο του Τζέισον, τον Μπρούνσον, καθώς και στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του σε όλα τα πρωταθλήματά μας».

NBA Commissioner Adam Silver released the following statement today on the passing of former NBA player and NBA Cares Ambassador Jason Collins. pic.twitter.com/lF7G2IfBnh — TSN (@TSN_Sports) May 12, 2026

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of NBA Cares Ambassador and former NBA player Jason Collins: “Jason Collins’ impact and influence extended far beyond basketball as he helped make the NBA, WNBA and larger sports community… pic.twitter.com/7mygdEsDCs — NBA (@NBA) May 12, 2026

Οι αποχαιρετιστήριες αναρτήσεις των ομάδων του

Η ανάρτηση των Νετς

«Μας συγκλονίζει η είδηση του θανάτου του Τζέισον Κόλινς. Ο Τζέισον αγωνίστηκε για οκτώ σεζόν με τη φανέλα των Νετς, συμβάλλοντας καθοριστικά σε μια εποχή-ορόσημο για την ομάδα μας και διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στις ομάδες μας που κατέκτησαν δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα της Ανατολικής Περιφέρειας το 2002 και το 2003. Ήταν μια σταθερή παρουσία στα αποδυτήριά μας — ανιδιοτελής, σκληρός και βαθιά σεβαστός από τους συμπαίκτες, τους προπονητές και το προσωπικό.

Όσοι ήταν κοντά στον Τζέισον κάθε μέρα τον γνώριζαν όχι μόνο ως ανταγωνιστή, αλλά και ως έναν πραγματικά ευγενικό και στοχαστικό άνθρωπο που ένωνε τους ανθρώπους. Η επίδρασή του εκτεινόταν πολύ πέρα από το γήπεδο, ενώ το θάρρος και η αυθεντικότητά του συνέβαλαν στην πρόοδο του αθλήματος — και του κόσμου.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν.

Ο Τζέισον θα είναι πάντα μέλος της οικογένειας των Νετς και θα μας λείψει πολύ».

We are heartbroken to learn of the passing of Jason Collins. Jason spent eight seasons in a Nets uniform, helping define an era of our franchise and playing a vital role on our back-to-back Eastern Conference championship teams in 2002 and 2003. He was a constant in our locker… pic.twitter.com/mN9KUyJ8oK — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 13, 2026

Η ανάρτηση των Σέλτικς

«Ο Τζέισον Κόλινς ήταν ένα αγαπητό μέλος της οικογένειας των Σέλτικς. Ήταν πρωτοπόρος στο ΝΒΑ και στον επαγγελματικό αθλητισμό, και είμαστε ευγνώμονες που είχαμε την ευκαιρία να νιώσουμε την επίδρασή του στη Βοστώνη.

Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Jason Collins was a beloved member of the Celtics family. He was a pioneer in the NBA and professional sports, and we are grateful to have felt his impact in Boston. May he rest in peace 💚 pic.twitter.com/AG3Uh04Zxj — Boston Celtics (@celtics) May 12, 2026

Η ανάρτηση των Ουίζαρντς

Μας λυπεί βαθιά η είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη των Wizard, Τζέισον Κόλινς, μετά τη μάχη που έδωσε με το γλοιοβλάστωμα, και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους αγαπημένους του.

We are deeply saddened to hear of the passing of former Wizard Jason Collins following his battle with glioblastoma, and are sending our condolences to his family & loved ones. pic.twitter.com/9pWNLxIapw — Washington Wizards (@WashWizards) May 12, 2026

Με πληροφορίες από cbssports.com