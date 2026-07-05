Ο αποκλεισμός της Σενεγάλης από τη συνέχεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου έχει πυροδοτήσει «εμφύλιο» στο εσωτερικό της Αφρικανικής ομάδας, καθώς ο πρώην διεθνής Πολ Κεϊτά κατηγόρησε τον Νίκολας Τζάκσον πως ήταν μεθυσμένος κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης , με τον επιθετικό της Τσέλσι να του δίνει πληρωμένη απάντηση μέσα από τα social media.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΣ, της Κέρκυρας και του Ατρόμητου, που κατέγραψε επτά συμμετοχές με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, προχώρησε σε μία δήλωση που μάλλον μεγαλύτερο κακό έκανε από τον αποκλεισμό της αφρικανικής χώρας από τη συνέχεια της διοργάνωσης, αφού όπως υποστήριξε, ο Τζάκσον ήταν συνεχώς μεθυσμένος στη διάρκεια της παρουσίας της αποστολής στις ΗΠΑ, σε βαθμό που δεν μπορούσε να κάνει προπόνηση, κάτι που έφερε την «έκρηξη» του 25χρονου φορ.

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