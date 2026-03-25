Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Στέφανος Τζίμας συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του CIES Football Observatory με τους 100 ποδοσφαιριστές κάτω των 23 ετών που έχουν την υψηλότερη εκτιμώμενη μεταγραφική αξία στον κόσμο.

Τεράστια αναγνώριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους τρεις υπερταλαντούχους αθλητές, που συμπεριλήφθηκαν μεταξύ των νέων αθλητών με την μεγαλύτερη εκτιμώμενη αξία σε ομάδες εκτός του Top-10 από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

