Στην παραδοχή ότι πήρε το εισιτήριο στα ημιτελικά του Australian Open λόγω τύχης ή για να ακριβολογούμε εξαιτίας της ατυχίας του Λορέντσο Μουζέτι προχώρησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, στις δηλώσεις του, μετά τον προημιτελικό με τον Ιταλό.

Ο «Νόλε» παραδέχτηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου του, ο οποίος αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το παιχνίδι, λόγω τραυματισμού στον δεξιό μηρό, ενώ προηγούνταν με 2-0 σετ.

«Ήταν καλύτερος από εμένα σήμερα, και εγώ ήμουν καθ΄ οδόν για το σπίτι μου», παραδέχτηκε ο Τζόκοβιτς.

Ο Μουζέτι εξήγησε, πριν λάβει ιατρική διάγνωση, ότι πίστευε πως είχε μια ρήξη πολύ ψηλά στον μηρό του. «Θα έπρεπε να είχε κερδίσει χωρίς αμφιβολία. Είμαι πολύ τυχερός που τα κατάφερα σήμερα», πρόσθεσε ο 38χρονος Σέρβος, ο οποίος υπέφερε από μια τεράστια φουσκάλα στο δεξί του πόδι.

Να σημειωθεί πως ο «Νόλε» είχε ήδη επωφεληθεί από την αποχώρηση του Γιάκουμπ Μένσικ πριν από τον αγώνα τους στον γύρο των 16.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με το πώς έπαιξα κι ελπίζω να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα μου σε δύο μέρες (για τον ημιτελικό), γιατί θα χρειαστεί να είμαι», κατέληξε ο Νο4 στον κόσμο.

Επιδιώκοντας τον 25ο τίτλο του σε Grand Slam, 11ο στη Μελβούρνη, θα αντιμετωπίσει τον Νο2 στον κόσμο και δύο φορές κάτοχο του τίτλου, Σίνερ, την Παρασκευή για μια θέση στον τελικό. Από την πλευρά του, ο Σίνερ απέκλεισε τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον (Νο7) με 6-3, 6-4, 6-4 με μια εξαιρετική εμφάνιση.