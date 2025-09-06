Τι κι αν έχει αποκλειστεί στα ημιτελικά και στα τέσσερα Majors που συμμετείχε την εφετινή σεζόν; Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, περί ου ο λόγος, δήλωσε ικανοποιημένος για την πορεία του, δεδομένης της ηλικίας του (είναι 38 ετών) και της φυσικής του κατάστασης, με τον σπουδαίο Σέρβο τενίστα να επιβεβαιώνει ότι θα λάβει κανονικά μέρος στο τουρνουά της Αθήνας.

«Μπορώ να είμαι ικανοποιημένος όταν εξετάζω την πορεία μου στα Majors φέτος. Ωστόσο, οι προσδοκίες μου δεν εκπληρώθηκαν, καθώς περίμενα τουλάχιστον έναν τίτλο. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική μου κατάσταση και το τι περνάει το σώμα μου, θα πρέπει να είμαι ευχαριστημένος που κέρδισα τους πάντες εκτός από τον Σίνερ και τον Αλκαράθ, παιδιά 15 χρόνια νεότερά μου.

Θέλω να παρατείνω την καριέρα μου, αλλά δεν μπορώ να πω πολλά για το πρόγραμμα. Έχω κουραστεί από τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και προτιμώ να νιώθω το σώμα μου και την επιθυμία μου να αγωνίζομαι. Θα παίξω στην Αθήνα τον Νοέμβριο, αλλά όλα τα υπόλοιπα για το 2025 είναι υπό αμφισβήτηση», δήλωσε ο πολύπειρος Σέρβος τενίστας μετά την ήττα του με 3-0 σετ από τον Αλκαράθ στα ημιτελικά του US Open.