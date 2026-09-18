Ο Κωνσταντής Τζολάκης μίλησε στο BBC για την πρώτη του γεύση από την Premier League, τη σπουδαία νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την πίεση που θα μπορούσε να δημιουργεί το κόστος της μεταγραφής του στη Χαλ, αλλά και την επιστροφή του Χρήστου Μουζακίτη στην καθημερινότητά του, αυτή τη φορά στην Αγγλία.

Η Χαλ έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα, παραμένοντας αήττητη μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να αποτελεί ένα απ’ τα κεντρικά πρόσωπα της μέχρι τώρα πορείας της. Ο Έλληνας γκολκίπερ έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του και σε τρία παιχνίδια του αγγλικού πρωταθλήματος, απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Άστον Βίλα!

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