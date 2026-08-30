Με τον Κωνσταντή Τζολάκη να κατεβάζει ξανά ρολά, και να αποθεώνεται από τον Τύπο της Αγγλίας, η Χαλ «απέδρασε» από την έδρα της Κόβερντι με σκορ 1-0 και έκανε το 2/2 στην Premier League. Μετά τη νέα του σπουδαία εμφάνιση, ο Έλληνας γκολκίπερ έκανε τη δική του ανάρτηση στα social media.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ζει ένα ονειρικό ξεκίνημα με τις «Τίγρεις» στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου!

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