Ο Κωνσταντής Τζολάκης εξαργύρωσε την εντυπωσιακή του εμφάνιση κόντρα στην Μπράιτον, καθώς συμπεριλήφθηκε στους έξι υποψηφίους για τον κορυφαίο παίκτη της αγωνιστικής στην Premier League.

O Έλληνας τερματοφύλακας κατέβασε ρολά απέναντι στους «Γλάρους», πραγματοποίησε επτά εξαιρετικές επεμβάσεις, κράτησε απαραβίαστη την εστία του και συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε να πανηγυρίσουν οι «Τίγρεις» τη νίκη με 2-0.

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