Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Χρήστο Τζόλη καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός παρουσιάζει σημαντική πρόοδο στην αποθεραπεία του και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στη δράση ακόμη και το προσεχές Σάββατο, στην αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Έβερτον.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της Άρσεναλ, Κόνορ Χαμ ο Έλληνας άσος θα υποβληθεί σε νέα εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός της ετοιμότητάς του.

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