Λίγες ώρες μετά την επίσημη δήλωση του προέδρου της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο πως αποσύρει το σχέδιο πώλησης μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τις πρώτες θετικές αντιδράσεις που προέκυψαν, η UEFA πέρασε στην αντεπίθεση με τον πιο σκληρό τρόπο.

Σε ανακοίνωσή της το Σάββατο (1/8), η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, η οποία είχε ήδη ψηφίσει ομόφωνα με τις 55 χώρες-μέλη της υπέρ μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων της FIFA, δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν εμπιστεύεται πλέον στο ελάχιστο τη σημερινή ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

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