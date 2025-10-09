Η UEFA έκανε γνωστό ότι είχε άτυπες συζητήσεις με την A22 Sports Management, εταιρεία που κινεί τα νήματα της ευρωπαϊκής Super League, η οποία ονομάζεται πλέον «Unify League», αλλά τόνισε ότι δεν εξετάζονται αλλαγές στη μορφή του Champions League.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αναφορές ότι ο (γενικός γραμματέας της UEFA) κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης συναντήθηκε με τον (συνιδρυτή της A22 Sports Management) κ. Άνας Λαγκράρι σε μερικές περιπτώσεις σε δημόσιες συναντήσεις. Δεν προέκυψαν επίσημα αποτελέσματα από αυτές τις συνομιλίες» δήλωσε εκπρόσωπος της UEFA στο Reuters και συμπλήρωσε:

«Επιβεβαιώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αλλαγή της μορφής του UEFA Champions League».

Νωρίτερα η A22 Sports Management δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι βρίσκεται σε «διαπραγματεύσεις» με την UEFA σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας μορφής Champions League, αλλά ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για την υλοποίηση του πρότζεκτ.