Η UEFA ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλες τις διοργανώσεις της αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων στο Champions League, το Europa League και το Conference League, για την απώλεια του επιθετικού της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα.

«Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα πενθεί για την απώλεια του επιθετικού της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του σε όλους τους αγώνες της UEFA αυτή την εβδομάδα», αναφέρει η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.