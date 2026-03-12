Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του Πορτογάλου επιθετικού της Τσέλσι, Πέδρο Νέτο, ο οποίος έσπρωξε βίαια ball boy κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα της φάσης των «16» του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν (5-2) στο Parc des Princes.

«Έχουν κινηθεί πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον του Πέδρο Λόμπα Νέτο, παίκτη της Τσέλσι, για αντιαθλητική συμπεριφορά. Τα πειθαρχικά όργανα της UEFA θα αποφανθούν για το θέμα αυτό εν ευθέτω χρόνω», αναφέρει η ανακοίνωση της η UEFA.

Το περιστατικό πυροδότησε συμπλοκή, πριν ο Πορτογάλος παίκτης ζητήσει συγγνώμη και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς ο Πέδρο Νέτο να τιμωρηθεί από τον διαιτητή Αλεχάντρο Ερνάντες.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον ball boy», είπε ο παίκτης της Τσέλσι μετά τον αγώνα και πρόσθεσε: «Χάναμε και μέσα στην ένταση της στιγμής ήθελα να πάρω γρήγορα την μπάλα και του έδωσα μια μικρή ώθηση. Δεν είμαι συνήθως έτσι. Ενήργησα παρορμητικά και θέλω να ζητήσω συγγνώμη».