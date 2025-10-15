Όπως αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα «L’Équipe», η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει «επανάσταση» στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Euro, αντλώντας άμεση έμπνευση από το μοντέλο του Champions League.

Στόχος είναι να τερματιστεί η αγωνιστική αδιαφορία, δεδομένου ότι διεξάγονται αρκετοί αγώνες μεταξύ «μεγάλων» και «μικρών» εθνικών ομάδων. Ο ευρωπαϊκός οργανισμός θέλει επομένως να αποκαταστήσει το κύρος και την ανταγωνιστικότητα σε αυτούς τους αγώνες εν όψει της απώλειας ενδιαφέροντος από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, συζήτησε την πιθανότητα ενός πιο ελκυστικού συστήματος που να ταιριάζει καλύτερα στις σύγχρονες προσδοκίες του κοινού στη «Σύνοδο Κορυφής Ποδοσφαίρου», που φιλοξενήθηκε στην Λισαβόνα.

Σύμφωνα με την «L’Équipe», εξετάζονται δύο κύριοι δρόμοι: η χρήση του Nations League ως οδού πρόκρισης ή η υιοθέτηση μιας μορφής παρόμοιας με το Champions League, με ένα μόνο μεγάλο πρωτάθλημα ή δύο ομίλους των 27 ομάδων. Αυτή η μορφή προκριματικών, θα εγγυόταν αγώνες μεταξύ των «μεγάλων» ομάδων, διατηρώντας παράλληλα τις πιθανότητες των «μικρότερων» εθνών μέσω μιας ισορροπημένης κατανομής.

Κι ενώ η συγκεκριμένη ιδέα προσελκύει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τους χορηγούς, η εφαρμογή της θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μόνο μετά το 2028, μόλις λήξουν τα τρέχοντα συμβόλαια.