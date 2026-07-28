Αντιδράσεις πυροδότησε η αποκάλυψη των Financial Times και του Reuters, ότι η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε μια νέα εμπορική οντότητα με αποτίμηση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων,.

Η UEFA αντέδρασε άμεσα και δήλωσε ότι το σχέδιο της FIFA να πουλήσει μερίδιο «περνάει μια γραμμή που τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να περάσουν»

H FIFA, όπως αναφέρει το Reuters, συνεργάζεται με τραπεζίτες της JP Morgan για να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια προσελκύοντας εξωτερικούς επενδυτές για να αποκτήσουν έως και 20% μερίδιο στη νέα εμπορική οντότητα, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Liberty Media, Γκρεγκ Μαφέι, συμμετείχε ως επιχειρηματικός εμπορικός σύμβουλος στη FIFA.

Οι Financial Times ανέφεραν για πρώτη φορά την πώληση του μεριδίου.

Στόχος της είναι η άντληση κεφαλαίων που θα ενισχύσουν τα οικονομικά της ομοσπονδίας και θα επιτρέψουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση προς τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, με επικεφαλής τον Ελβετό Τζιάνι Ινφαντίνο, αναμένεται να δημιουργήσει έσοδα τουλάχιστον 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τρέχοντα τετραετή κύκλο του, ενισχυμένα από την εμπορική επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτού του καλοκαιριού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επενδυτής τεχνολογίας, Τζόσουα Κούσνερ, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ώστε να ηγηθεί της συμφωνίας μέσω του επενδυτικού του fund, Thrive Eternal.

Η διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, βοήθησε τη FIFA να αυξήσει τα έσοδα από 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια στον προηγούμενο κύκλο. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την πώληση του μεριδίου θα βοηθήσουν τη FIFA να μετακυλήσει περισσότερα κεφάλαια στις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της, ανέφερε ένα από τα άτομα.

Η FIFA, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ελβετία, έχει επίσης δείξει την πρόθεσή της να εισέλθει στο παιχνίδι των συλλόγων μέσω της επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Επίσης, εξετάζει εάν θα επεκτείνει το Παγκόσμιο Κύπελλο από 48 ομάδες σε 64.

Άλλοι αθλητικοί φορείς – συμπεριλαμβανομένων των ισπανικών και γαλλικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου – έχουν συστήσει ξεχωριστές εμπορικές οντότητες προκειμένου να προσελκύσουν εξωτερικά κεφάλαια. Τα επενδυτικά σχέδια της FIFA βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες και θα υποβληθούν σε τελική έγκριση.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ινφαντίνο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εμπορική ανάπτυξη της ομοσπονδίας και στην αξιοποίηση νέων πηγών εσόδων. Μέρος των χρημάτων που θα προκύψουν από την πιθανή συμφωνία προβλέπεται να διανεμηθεί στις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη, οι οποίες σήμερα λαμβάνουν περίπου 2 εκατ. δολάρια ετησίως η καθεμία.

Η οικονομική εικόνα της FIFA έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ενώ τα συνολικά έσοδα του τρέχοντος τετραετούς κύκλου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 13 δισ. δολάρια, έναντι 7,6 δισ. της προηγούμενης περιόδου. Ο επόμενος κύκλος, που θα ολοκληρωθεί με το Μουντιάλ του 2030 σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, εκτιμάται ότι θα αποφέρει τουλάχιστον 14 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, η πιο εμπορική προσέγγιση που ακολούθησε η FIFA στο πρόσφατο Μουντιάλ, με αυξημένες τιμές εισιτηρίων και συμμετοχή στα έσοδα της δευτερογενούς αγοράς, προκάλεσε αντιδράσεις από οργανώσεις φιλάθλων και προσέλκυσε το ενδιαφέρον αμερικανικών αρχών.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση Ινφαντίνο βρίσκεται αντιμέτωπη και με πολιτικές πιέσεις. Δημοκρατικοί βουλευτές στις ΗΠΑ έχουν ζητήσει εξηγήσεις για τις σχέσεις της FIFA με την αμερικανική κυβέρνηση, ενώ η απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής να άρει την τιμωρία του διεθνούς ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν έχει προκαλέσει αντιδράσεις από αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες.

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, η FIFA εξετάζει επίσης την περαιτέρω διεύρυνση των κορυφαίων διοργανώσεών της. Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από 48 σε 64 εθνικές ομάδες, καθώς και η συχνότερη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, κινήσεις που έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ποδοσφαιρικούς φορείς λόγω της επιβάρυνσης του αγωνιστικού ημερολογίου.