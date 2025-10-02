«Το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα παρείχε, προς το παρόν, την τέλεια δικαιολογία για την UEFA και τη FIFA να αναβάλουν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις».

Αυτό αναφέρει (2/10) η ιστοσελίδα της ισπανικής εφημερίδας “El Pais”, σημειώνοντας ότι η UEFA σταμάτησε τη σύγκληση της εκτελεστικής επιτροπής της, ενώ η FIFA δεν συμπεριέλαβε σχετική συζήτηση στη σημερινή (2/10) συνεδρίαση του συμβουλίου της.

UEFA και FIFA άρχισαν άτυπες συνομιλίες πριν από δύο εβδομάδες, τροφοδοτούμενες από την κοινωνική πίεση που δημιουργήθηκε από την παγκόσμια ενίσχυση των φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών κατά τη διάρκεια του ποδηλατικού γύρου της Ισπανίας (Vuelta a España), την ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την αναστολή των εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ, αλλά και εκκλήσεις προσωπικοτήτων από το χώρο του αθλητισμού.

«Το ζήτημα ήταν άβολο, τόσο για τη FIFA όσο και για την UEFA, λόγω της γεωπολιτικής και οικονομικής επιρροής του Ισραήλ. Η UEFA, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, προσπάθησε να συγκεντρώσει υποστήριξη μεταξύ των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών για να συγκαλέσει την εκτελεστική επιτροπή της για την εφαρμογή της κύρωσης κατά του Ισραήλ, αλλά αντιμετώπισε την αντίθεση ορισμένων από τις μεγαλύτερες» αναφέρει η “El Pais”.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην UEFA, η Γερμανία είναι ένας από τους πιο ένθερμους αντιπάλους του αποκλεισμού του Ισραήλ, ενώ, μεταξύ των ομοσπονδιών που τάσσονται υπέρ της αποβολής, η Τουρκία ηγήθηκε της προσπάθειας να συγκεντρωθούν χώρες που είναι πρόθυμες να εφαρμόσουν την κύρωση.

Τόσο η UEFA όσο και η FIFA χρειάζονταν οι εθνικές ομοσπονδίες και οι σύλλογοι να αρνηθούν να παίξουν εναντίον ισραηλινών ομάδων, όπως συνέβη με τη Ρωσία το 2022. Διαφορετικά, διακινδύνευαν το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στη Λωζάνη να αποφανθεί υπέρ του Ισραήλ και να το επαναφέρει.

Χωρίς να συγκληθεί η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, η … μπάλα πέρασε στη FIFA, το συμβούλιο της οποίας, στο οποίο περιλαμβάνεται ο Τσέφεριν ως αντιπρόεδρος, συνεδριάζει από τις 12:00 (ώρα Ελλάδας).

Για τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, η απόφαση αποκλεισμού του Ισραήλ ήταν επίσης προβληματική, λόγω της στενής φιλίας του με τον Τραμπ και της εγγύτητας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία αγωνίζεται απόψε (2/10) εναντίον της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας, είναι η μόνη ισραηλινή ομάδα που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή διασυλλογική ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η εθνική ομάδα του Ισραήλ μετέχει στην προκριματική φάση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και αντιμετωπίζει τη Νορβηγία στις 11 Οκτωβρίου στο Όσλο.

Ο αγώνας κινδυνεύει να αποτελέσει ισχυρό επίκεντρο διαμαρτυριών, μιας και η Νορβηγία προηγήθηκε του μεγαλύτερου μέρους της Ευρώπης, μαζί με την Ισπανία και την Ιρλανδία, στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, ενώ φιλοξενεί επίσης μια σημαντική παλαιστινιακή κοινότητα.

Χθες (1/10) η Διεθνής Αμνηστία έστειλε επιστολή στη FIFA και την UEFA ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ, με τη γενική γραμματέα της, Ανιές Καλαμάρ, να σημειώνει -μεταξύ άλλων- ότι «περισσότεροι από 800 αθλητές, παίκτες και αθλητικοί αξιωματούχοι είναι μεταξύ των περισσότερων από 65.000 ανθρώπων που οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει σε μια σκόπιμη εκστρατεία εκτεταμένης καταστροφής, αναγκαστικής εκτόπισης και λιμοκτονίας αμάχων».