Η υπόθεση της αποτυχημένης προσπάθειας του Τζιάνι Ινφαντίνο να ανοίξει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ιδιώτες επενδυτές παίρνει πλέον νομική διάσταση, με την UEFA να καταθέτει αίτημα για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σε τρεις ομοσπονδιακές περιφέρειες των ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, στη Φλόριντα και στο Κολοράντο.

Στόχος της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας είναι να αποκτήσει πρόσβαση σε έγγραφα και καταθέσεις από τον Τζόσουα Κούσνερ και την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων του, Thrive Capital, καθώς και από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Liberty Media, Γκρεγκ Μαφέι, ο οποίος είχε λειτουργήσει ως σύμβουλος του Ινφαντίνο στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης.

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