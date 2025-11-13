Η UEFA ανακοίνωσε τα στάδια και τα επίσημα προγράμματα αγώνων για το Εuro 2028. Το τουρνουά -το οποίο θα ακολουθήσει εκείνο της Γερμανίας το 2024- θα φιλοξενηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία με 24 Εθνικές ομάδες, που θα αναμετρηθούν σε 51 αγώνες.

Στις επίσημες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ξεχωρίζει μια ιστορική εξέλιξη. Ο τελικός του Εuro 2028, ο οποίος θα διεξαχθεί στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Κυριακής 9 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, οι φιναλίστ θα βγουν στο γήπεδο στις 19:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο τελικός δεν έχει διεξαχθεί ποτέ απόγευμα μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1972, μια κίνηση που επιβλήθηκε από την UEFA και ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα με τον τελικό του Champions League, ο οποίος από φέτος θα διεξάγεται το απόγευμα του Σαββάτου, στις 19:00 αντί για τις 22:00.

Η απόφαση ελήφθη για να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία της ημέρας του αγώνα για τους οπαδούς, τις ομάδες και τις πόλεις υποδοχής, βελτιστοποιώντας την εφοδιαστική και τις λειτουργίες και προσφέροντας παράλληλα πολλά απτά οφέλη.

Ο στόχος είναι να γίνει η τελευταία ημέρα μια πραγματικά ευχάριστη εμπειρία για όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, δημιουργώντας μια φιλόξενη ατμόσφαιρα που θα διευκολύνει τις οικογένειες και τα παιδιά να παρακολουθήσουν τον αγώνα μεταξύ των δύο φιναλίστ Εθνικών ομάδων.

Για τους φιλοξενούμενους οπαδούς, αυτό θα σημαίνει βελτιωμένη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς -ειδικά μετά τον αγώνα- κι ένα ασφαλέστερο και πιο άνετο ταξίδι επιστροφής από το στάδιο. Για την πόλη υποδοχής (το Λονδίνο στην προκειμένη περίπτωση), θα αυξήσει τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο της εκδήλωσης, επιτρέποντας στους οπαδούς να συνεχίσουν τους εορτασμούς.

Η νέα ώρα έναρξης ευθυγραμμίζεται επίσης με ένα πιο προσιτό τηλεοπτικό παράθυρο, επιτρέποντας στον τελικό να προσεγγίσει ένα ακόμη μεγαλύτερο τηλεοπτικό και ψηφιακό κοινό σε όλο τον κόσμο.