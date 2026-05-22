Νέους περιορισμούς σχετικά με πολυϊδιοκτησία και τη διοίκηση των συλλόγων εισήγαγε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA.

Ο νέος κανονισμός «UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations – Edition 2026» θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2026.

Όπως αναφέρει η ιταλική εξειδικευμένη ιστοσελίδα calico e finanza, η εισαγωγή του άρθρου 64 αλλάζει προσέγγιση. Δεν αφορά πλέον μόνο τον «τελικό ελέγχοντα» (ultimate controlling party) και τον τελικό δικαιούχο, αλλά περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο αφιερωμένο στην «Ιδιοκτησία και διακυβέρνηση/διοίκηση» (Ownership and governance).

Πλέον οι σύλλογοι θα πρέπει να δηλώνουν όχι μόνο ποιος ελέγχει οικονομικά την εταιρεία, αλλά και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διακυβέρνηση /διοίκηση –διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα– καθώς και να κοινοποιούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τυχόν εταιρικές αλλαγές που μεσολάβησαν μεταξύ του κλεισίματος του ισολογισμού και της υποβολής των εγγράφων στην UEFA.

