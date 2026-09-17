Ένα έγγραφο, από την UEFA προς τις 55 εθνικές Ομοσπονδίες ποδοσφαίρου έρχεται να βάλει συγκεκριμένους κανόνες στον τρόπο με τον οποίο θα καταρτίζονται τα εγχώρια αγωνιστικά ημερολόγια.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία έχει αποστείλει στις Ομοσπονδίες το πρόγραμμα των διοργανώσεων της για τη νέα σεζόν και ζητάει να λαμβάνονται υπόψη οι ημερομηνίες των αγώνων των Champions League, Europa League και Conference League κατά τον σχεδιασμό των εγχώριων πρωταθλημάτων και κυπέλλων.

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