Η Σαμπάχ επικράτησε 2-0 της Σλάβια Πράγας στο Μπακού, στο ματς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έκανε μεγάλο δώρο στην Ελλάδα.

Η ομάδα από την Τσεχία γνώρισε τη δεύτερη ήττα της σε ισάριθμα παιχνίδια στη διοργάνωση και κράτησε τη χώρα στους 45.125 βαθμούς, όσους έχει και η Πολωνία, την ώρα που η Ελλάδα ακολουθεί με 45.012. Η διαφορά των 0.113 είναι μικρότερη από μία ισοπαλία και αυτό σημαίνει πως αν η ΑΕΚ δεν χάσει στο Λονδίνο από την Σαχτάρ, η χώρα μας προσπερνά τους Τσέχους.

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