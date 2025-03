Το βράδυ της Τετάρτης (12/3), η αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης, για το UEFA Champions League, βρέθηκε στο επίκεντρο όλων των φιλάθλων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι, ο Χουλιάν Άλβαρες ευστόχησε, εντούτοις η εκτέλεσή του θεωρήθηκε άκυρη.

Σύμφωνα με τον διαιτητή και τον VAR, ο επιθετικός έκανε διπλή επαφή και ως εκ τούτου η προσπάθειά του θεωρήθηκε άκυρη.

Η UEFA πήρε θέση για το εν λόγω περιστατικό, τονίζοντας πως σωστά ο ρέφερι του αγώνα πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση.

Ωστόσο, από πλευράς της η διεθνής συνομοσπονδία τόνισε πως είναι πιθανόν αυτός ο κανονισμός να αλλάξει.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της UEFA θα συζητήσουν με αυτούς της FIFA και της IFAB, προκειμένου να διορθωθεί ο κανονισμός και να μην ακυρώνεται το πέναλτι αν δεν υπάρχει πρόθεση στη διπλή επαφή.

Statement on the VAR decision at last night’s Atlético vs Real Madrid match:

Atlético de Madrid enquired with UEFA over the incident, which led to the disallowance of the kick from the penalty mark taken by Julián Alvarez at the end of yesterday’s UEFA Champions League match… pic.twitter.com/HlVU6KwCJD

— UEFA (@UEFA) March 13, 2025

