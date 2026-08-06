Παρά την εγκατάλειψη του σχεδίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να ανοίξει τις… πύλες της σε εξωτερικούς επενδυτές η UEFA δεν αλλάζει στάση και επιθυμεί την καρατόμηση του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η FIFA, μέσω του προέδρου της, είχε προτείνει τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise (FFE), η οποία θα «έτρεχε» το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις άλλες διοργανώσεις της, ενώ ένα μερίδιο μέχρι και 20% θα προσφερόταν σε εξωτερικούς επενδυτές, προκειμένου να αντληθούν 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Οι ομοσπονδίες-μέλη της UEFA ήταν πολύ σαφείς σχετικά με τους όρους που συνδέονται με τη μη συμμετοχή τους σε διοργανώσεις της FIFA» αναφέρει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία σε δήλωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Εκτός από την απόσυρση του σχεδίου της FIFA, η UEFA απαιτεί «διαβεβαιώσεις ότι τέτοιες προσπάθειες παραμόρφωσης του ποδοσφαίρου με αυτόν τον τρόπο δεν θα ξανασυμβούν ποτέ». «Αυτοί οι όροι δεν έχουν τηρηθεί» εκτιμά η UEFA, επαναλαμβάνοντας ότι έχει «χάσει την εμπιστοσύνη στην προεδρία του Τζιάνι Ινφαντίνο».