Συνέντευξη στο BetanoMag παραχώρησε ο Γιώργος Βαγιαννίδης, μιλώντας για τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ, αλλά και για το πόσο ανυπομονεί ν’ αγωνιστεί στο ντέρμπι με την Πόρτο. «Όποιος έχει πάει στο ελληνικό ντέρμπι ξέρει ότι η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη, η πίεση είναι τεράστια και νομίζω ότι θα είναι παρόμοια και εδώ. Ίσως το επίπεδο των ομάδων και των παικτών είναι υψηλότερο, αλλά νομίζω ότι η ατμόσφαιρα και η πίεση είναι σχεδόν ίδιες», είπε συγκεκριμένα ο 24χρονος διεθνής μπακ.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Γιώργου Βαγιαννίδη στο BetanoMag

-Ποιες είναι οι προσδοκίες σου για αυτή την πρόκληση;

«Από την πρώτη μέρα που έφτασα, ήξερα ότι η πρόκληση θα ήταν τεράστια. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλότερο από αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος και γι' αυτό έκανα αυτό το βήμα: για να εξελιχθώ προσωπικά, για να πετύχω περισσότερους στόχους ως παίκτης και ως άνθρωπος. Οι πρώτες μέρες είναι πολύ δύσκολες, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά και πολύ ικανοποιητικές».

-Πώς έζησες αυτή τη μεταγραφή;

«Πρώτη φορά άκουσα για το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ τον Ιανουάριο. Με την πάροδο του χρόνου, συνειδητοποίησα ότι το ενδιαφέρον τους ήταν πιο σοβαρό και, για να είμαι ειλικρινής, ήμουν ανυπόμονος να έρθω και πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη κίνηση για μένα. Μου αρέσει πολύ η ζωή εδώ. Το κλίμα στη Λισαβόνα είναι πολύ παρόμοιο με αυτό της Αθήνας. Οι άνθρωποι είναι πολύ φιλικοί. Απολαμβάνω πραγματικά τις πρώτες μου μέρες ως ποδοσφαιριστής. Ο τρόπος ζωής μου είναι πολύ καλός. Το απολαμβάνω πραγματικά».

-Πώς ήταν η υποδοχή;

«Οι παίκτες με υποδέχτηκαν θερμά στα αποδυτήρια. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο. Η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη και οι παίκτες είναι πολύ καλοί άνθρωποι με υπέροχη προσωπικότητα».

«Το επίπεδο είναι πολύ υψηλότερο από αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος και γι’ αυτό έκανα αυτό το βήμα — για να εξελιχθώ προσωπικά και ως παίκτης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους παίκτες προσωπικά, μόνο από το όνομά τους, αλλά τους γνώρισα όλους γρήγορα».

-Το ντέρμπι μεταξύ της Σπόρτινγκ και της Πόρτο πλησιάζει. Είσαι ενθουσιασμένος;

«Φυσικά. Τα ντέρμπι είναι πάντα αγώνες που όλοι θέλουν να παίξουν. Είναι ένας αγώνας που όλοι παρακολουθούν, θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι και πάντα θέλουμε να κερδίζουμε. Πάντα μου άρεσαν οι μεγάλοι αγώνες. Πριν στην Ελλάδα και τώρα θέλω να ζήσω αυτή την κλασική εμπειρία. Μου έχουν πει ότι είναι πολύ ανταγωνιστική και έντονη».

Υπάρχουν πολλά “καυτά” παιχνίδια στην Ελλάδα. Είσαι συνηθισμένος σε τέτοια περιβάλλοντα;

«Ναι, έμαθα να παίζω σε τέτοια περιβάλλοντα από πολύ μικρή ηλικία. Όποιος έχει πάει στο ελληνικό ντέρμπι ξέρει ότι η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη, η πίεση είναι τεράστια και νομίζω ότι θα είναι παρόμοια και εδώ. Ίσως το επίπεδο των ομάδων και των παικτών είναι υψηλότερο, αλλά νομίζω ότι η ατμόσφαιρα και η πίεση είναι σχεδόν ίδιες».

-Είσαι προετοιμασμένος για την ατμόσφαιρα αυτού του κλασικού αγώνα; Έχεις δει εικόνες από άλλους αγώνες;

«Ναι, έχω δει φωτογραφίες και έχω μιλήσει με φίλους. Ξέρω ότι είναι τρελά παιχνίδια».

-Ποια είναι η εκτίμησή σου για την Πόρτο;

«Κάνουμε την ανάλυσή μας και θα είμαστε προετοιμασμένοι».

-Το να παίξεις στο Champions League θα είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα;

«Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου από παιδί είναι να παίξω στο Champions League . Δεν το πέτυχα με τον Παναθηναϊκό . Σχεδόν τα καταφέραμε, αλλά τελικά χάσαμε από την Μπράγκα. Ανυπομονώ να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο. Ήταν επίσης ένας από τους λόγους που επέλεξα τη Σπόρτινγκ. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι κάθε παίκτης θέλει να παίξει σε αυτόν τον διαγωνισμό τουλάχιστον μία φορά και μάλιστα να παίξει εκεί για πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ένας από αυτούς, φυσικά».

-Γιατί επέλεξες τον αριθμό 13;

«Είναι ένας αριθμός που μου άρεσε πολύ από παιδί».

-Έχεις έρθει στο παρελθόν στη Λισαβόνα ή στην Πορτογαλία;

«Έχω έρθει στην Πορτογαλία, αλλά όχι στη Λισαβόνα. Μου αρέσει πολύ η Λισαβόνα».