Ο Κάρλος Βαλντεράμα μετά από αρκετά χρόνια και σε ηλικία 65 ετών αποφάσισε επιτέλους να κουρευτεί. Η σύζυγός του ανέλαβε την κουρευτική μηχανή ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο δείχνει να του κόβει τα μαλλιά γουλί, αν και ήταν πάντα το σήμα κατατεθέν του!

Ο θρυλικός Κολομβιανός ποδοσφαιριστής Κάρλος Βαλντεράμα προχώρησε σε μια ιστορική και ριζική αλλαγή στην εμφάνισή του, καθώς ξύρισε εντελώς την εμβληματική ξανθιά αφάνα του, η οποία αποτελούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα κατατεθέν στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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