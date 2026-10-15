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Ο Κάρλος Βαλντεράμα μετά από αρκετά χρόνια και σε ηλικία 65 ετών αποφάσισε επιτέλους να κουρευτεί. Η σύζυγός του ανέλαβε την κουρευτική μηχανή ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο δείχνει να του κόβει τα μαλλιά γουλί, αν και ήταν πάντα το σήμα κατατεθέν του!
Ο θρυλικός Κολομβιανός ποδοσφαιριστής Κάρλος Βαλντεράμα προχώρησε σε μια ιστορική και ριζική αλλαγή στην εμφάνισή του, καθώς ξύρισε εντελώς την εμβληματική ξανθιά αφάνα του, η οποία αποτελούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα κατατεθέν στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
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