Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τον Τσάμπι Αλόνσο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αρνήθηκε να παίξει εναντίον της Καϊράτ Αλμάτι.

Ο Ουρουγουανός διεθνής με μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την ενόχλησή του για ορισμένα από τα δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν στον Τύπο.

«Έχω διαβάσει αρκετά άρθρα που έχουν βλάψει τον χαρακτήρα μου. Ξέρω ότι είχα άσχημα παιχνίδια, το γνωρίζω αυτό. Δεν κρύβομαι και δείχνω το πρόσωπό μου.

Είμαι πραγματικά λυπημένος. Μπορούν να πουν πολλά πράγματα για μένα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να πουν ότι αρνούμαι να παίξω. Έχω δώσει τα πάντα και ακόμα περισσότερα για αυτόν τον σύλλογο. Έχω παίξει με θλάσεις και τραυματισμούς και ποτέ δεν έχω παραπονεθεί ή ζητήσει διάλειμμα.

Έχω καλή σχέση με τον προπονητή, κάτι που με κάνει να νιώθω σίγουρος να του πω ποια θέση μου αρέσει περισσότερο στο γήπεδο, αλλά πάντα, μα πάντα, τον ενημερώνω ότι είμαι διαθέσιμος να παίξω οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε ταξίδι και σε κάθε παιχνίδι.

Έχω βάλει την καρδιά και την ψυχή μου σε αυτόν τον σύλλογο και θα συνεχίσω να το κάνω. Ακόμα κι αν μερικές φορές δεν μπορώ να φτάσω στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου ή δεν παίζω όπως θα ήθελα, ορκίζομαι στην υπερηφάνειά μου ότι δεν θα τα παρατήσω ποτέ και θα παλέψω μέχρι το τέλος, παίζοντας όπου κι αν βρίσκομαι».