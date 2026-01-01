Την αναστολή… λειτουργίας της εθνικής ομάδα ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Γκαμπόν! Λόγω της εικόνας της ομάδας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής απολύθηκε ο προπονητής, ενώ αποβλήθηκε ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ!

«Δεδομένης της απαράδεκτης απόδοσης της Πάνθηρων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η κυβέρνηση αποφάσισε να απολύσει το προπονητικό επιτελείο, να αναστείλει την εθνική ομάδα μέχρι νεωτέρας και να αποκλείσει τους παίκτες Μπρούνο Εκουέλε Μάνγκα και Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ», δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Αθλητισμού Σίμπλις-Ντεζίρ Μαμπουλά μετά την ήττα με 3-2 από την Ακτή Ελεφαντοστού την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Μαρακές.

Η Γκαμπόν, με προπονητή τον πρώην αμυντικό Τιερί Μουγιούμα, είχε ήδη αποκλειστεί μετά την ήττα των δύο πρώτων αγώνων του 6ου ομίλου από το Καμερούν και τη Μοζαμβίκη, αλλά στον τελευταίο αγώνα της προηγούνταν με 2-0 επί των πρωταθλητών, πριν δεχτεί τρία γκολ από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Ούτε ο Ομπαμεγιάνγκ, ούτε ο βετεράνος αμυντικός Εκουέλε Μάνγκα αγωνίστηκαν, με τον Ομπαμεγιάνγκ να έχει επιστρέψει στη Μαρσέιγ, για θεραπεία μετά από τραυματισμό στον μηρό.

Ο 36χρονος Ομπαμεγιάνγκ απάντησε μέσω του X: «Νομίζω ότι τα προβλήματα της ομάδας είναι πολύ βαθύτερα από το άτομο που είμαι».

Ο Ομπαμεγιάνγκ, πιθανότατα έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα για την Γκαμπόν στην ήττα της από τη Μοζαμβίκη, όπως πιθανότατα συνέβη και με τον 37χρονο πρώην αμυντικό της Κάρντιφ, Εκουέλε Μάνγκα.

Η διάλυση της εθνικής ομάδας ήταν κάποτε μια συνηθισμένη αντίδραση στην Αφρική σε απογοητευτικά αποτελέσματα, αλλά από τότε που η FIFA, υιοθέτησε σκληρή στάση κατά της κυβερνητικής παρέμβασης στη λειτουργία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, είναι σπάνιο φαινόμενο.