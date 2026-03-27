Η Εθνική ομάδα των Ελπίδων της Κύπρου ηττήθηκε με 7-0 από την αντίστοιχη της Ισπανίας στην «ΑΕΚ Αρένα» στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του EURO Κ-21.

Η Κύπρος μετράει στο Α’ Όμιλο 3 βαθμούς σε έξι ματς και περνάει μόνο το Σαν Μαρίνο. Από την άλλη, οι Ίβηρες με έξι στα έξι οδηγούν την κούρσα με 18 βαθμούς, ενώ την ακολουθούν Φινλανδία, Κόσοβο και Ρουμανία.

Η Κύπρος θα ταξιδέψει στη Φινλανδία για το παιχνίδι της 31ης Μαρτίου στο Τάμπερε.

Οι Ισπανοί προηγήθηκαν στο 28’ με αυτογκόλ του Μιλς, ενώ ο Γκαρσία με γκολ στο 48’ και το 60’, ο Λόπεζ στο 57’, ο Μαγέντα στο 70’, ο Νίνιο στο 74’ και ο Ρότσα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.