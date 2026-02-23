Σε μία περίοδο όπου η προσοχή όλων στην Μπαρτσελόνα είναι στραμμένη στις επερχόμενες εκλογές για την προεδρία τον Μάρτιο, το κλίμα στον σύλλογο παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, καθώς ένα μέλος της ομάδας υπέβαλε επίσημη καταγγελία κατά του Τζοάν Λαπόρτα.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν σοβαρά οικονομικά αδικήματα, όπως ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή, είσπραξη παράνομων προμηθειών και -το σημαντικότερο- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η καταγγελία υποβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή (20/2) στο Πρωτοδικείο της Μαδρίτης και περιλαμβάνει 38 έγγραφα που φέρονται να τεκμηριώνουν τα όσα καταγγέλλονται. Εκτός από τον Λαπόρτα, στην υπόθεση εμπλέκονται και στελέχη της διοίκησης, καθώς και ο αδερφός του, Χαβιέ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr