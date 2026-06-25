Η FIFA επέβαλε αυστηρή τιμωρία στον Ασίμ Μαντίμπο για το επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον Ισμαέλ Κονέ κατά την διάρκεια της αναμέτρησης του Καναδά με το Κατάρ για την δεύτερη αγωνιστική του β΄ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η φάση που συγκλόνισε το Βανκούβερ σημειώθηκε στο 51΄όταν ο μέσος του Κατάρ χτύπησε με δύναμη τον αντίπαλό του από πίσω, με αποτέλεσμα να δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα. Τα νέα για τον Κονέ αποδείχθηκαν ακόμη χειρότερα, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα σε κνήμη και περόνη. Ο καναδός διεθνής υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση, ωστόσο θα μείνει εκτός δράσης για περίπου πέντε μήνες.

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