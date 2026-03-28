Με βασικούς τους κεντρικούς αμυντικούς των Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού, Ίνγκι Ίνγκασον και Χόρντουρ Μάγκνουσον, η Ισλανδία αν και προηγήθηκε με 2-0 του Καναδά, σε φιλικό που διεξήχθη στο Τορόντο, τελικά οι συνδιοργανωτές του Μουντιάλ 2026 κατάφεραν να ισοφαρίσουν και το ματς να τελειώσει ισόπαλο, 2-2.

Ο Ίνγκασον αντικαταστάθηκε στο 68′ από τον Χλίνσον.

Ο Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού και ο πρώην «πράσινος» σέντερ φορ, Άντραζ Σπόραρ βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της Σλοβενίας στο δυνατό τεστ που έδωσε με την Ουγγαρία στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης.

Το γκολ του Σον στο 79′ χάρισε τη νίκη στους «Μαγυάρους» με 1-0, με τον μέσο του «τριφυλλιού» να παραχωρεί την θέση του στον Σβέτλιν στο 84′. Από τον πάγκο ήρθε στο 62ο λεπτό, αντί του Βιπότνικ, ο επιθετικός του Λεβαδειακού, Μπέντζαμιν Βέρμπιτς.

Τα αποτελέσματα των φιλικών αναμετρήσεων:

Σενεγάλη – Περού 2-0 (41′ Τζάκσον, 54′ Σαρ)

Καναδάς – Ισλανδία 2-2 (67’πέν, 75’πέν. Ντέιβιντ – 9′, 21′ Όσκαρσον)

Ουγγαρία – Σλοβενία 1-0 (79′ Σον)

Σκωτία – Ιαπωνία 0-1 (84′ Ίτο)