Με τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκεται για πρώτη φορά στο αρχικό της σχήμα θα παραταχθεί η Σπόρτινγκ Λισαβόνας στον αποψινό (22:00, COSMOTE SPORT 5 HD) αγώνα της με τη Νάπολι, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Έλληνας επιθετικός, μετά από τέσσερις συμμετοχές με τα «λιοντάρια» ως αλλαγή, θα ξεκινήσει στην αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», με τον Γιώργο Βαγιαννίδη αντίθετα να μένει στον πάγκο των Πορτογάλων.