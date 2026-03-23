Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 3-2 της Ατλέτικο στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», σε ένα συναρπαστικό ντέρμπι που έριξε την αυλαία της 29ης αγωνιστικής της La Liga, και παρέμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Οι «ροχιμπλάνκος» άνοιξαν το σκορ στο πρώτο ημίχρονο με τον Λούκμαν, όμως η «βασίλισσα» αντέδρασε άμεσα, ανέτρεψε το ματς σε 2-1 και βρήκε ξανά λύση όταν ο Μολίνα έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Πρωταγωνιστής για τους Μαδριλένους ήταν ο Βινίσιους με δύο γκολ, ενώ σκόραρε και ο Βαλβέρδε.

