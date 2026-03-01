Η Άρσεναλ λύγισε την Τσέλσι με 2-1 στο «Έμιρεϊτς» και έκανε ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο, διατηρώντας το +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, έστω και με ματς περισσότερο. Δέκα αγωνιστικές πριν από το φινάλε, οι «κανονιέρηδες» δείχνουν αποφασισμένοι να επιστρέψουν στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια.

Μετά τις διαδοχικές ισοπαλίες απέναντι σε Μπρέντφορντ (1-1) και Γουλβς (2-2), η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα αντέδρασε ιδανικά, διαλύοντας αρχικά με 4-1 την Τότεναμ και κάνοντας το «2 στα 2» στα λονδρέζικα ντέρμπι, επικρατώντας και της Τσέλσι για την 28η αγωνιστική.

Σε ένα ματς με ένταση και δυνατές μονομαχίες, η Άρσεναλ βρήκε τις λύσεις με τους Σαλιμπά και Τίμπερ να σκοράρουν, ενώ το παιχνίδι έγειρε οριστικά υπέρ της στο 70’, όταν ο Νέτο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Μαρτινέλι. Οι «μπλε» μείωσαν, όμως οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα και πανηγύρισαν μια νίκη που ενισχύει το όνειρο του τίτλου.

