Η εβδομάδα στις διοργανώσεις της UEFA κύλησε με το χειρότερο τρόπο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την Τσεχία να μειώνει αισθητά την απόσταση τους από την 10η θέση.

Στο Champions League, η ΑΕΚ παρουσιάστηκε αρκετά αγωνιστική απέναντι σε μία από τις φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης, την Κόμο, ωστόσο ένα σουτ-οβίδα του Μίγια της στέρησε την ευκαιρία να πάρει αποτέλεσμα στο Τζουζέπε Σινιγκάλια, γνώρισε την ήττα με 1-0 και έφυγε από την Ιταλία με άδεια χέρια.

Η ήττα της ΑΕΚ αποτέλεσε την αρχή μιας αρνητικής ευρωπαϊκής εβδομάδας για την Ελλάδα, με τον ΟΦΗ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ακολουθούν στον ίδιο δρόμο.

Παρότι προηγήθηκαν με 2-0 απέναντι στη Μίλαν, οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να διαχειριστούν το υπέρ τους αποτέλεσμα, δέχτηκαν τέσσερα γκολ και γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο Europa League. Στο Ηράκλειο, η Άντερλεχτ υπέταξε τον ΟΦΗ με 3-1 και του στέρησε την ευκαιρία να κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στο Conference League, o Παναθηναϊκός προηγήθηκε εκτός έδρας με 2-0 απέναντι στην Νόρτζελαντ, όμως κατέρρευσε μέσα σε 19 λεπτά, με αποτέλεσμα οι Δανοί να φέρουν τούμπα το ματς και να επικρατήσουν 3-2.

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