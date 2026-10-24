Η Νότιγχαμ Φόρεστ έβαλε τέλος στο σερί των τριών ηττών, καθώς απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ίπσουιτς στο «Πόρτμαν Ρόουντ», στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 13ο λεπτό με τον Γουίλιαμς, όμως ο Ενσίσο ισοφάρισε για την Ίπσουιτς στο 41′. Η Φόρεστ είχε σαφώς καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης και το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος.

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